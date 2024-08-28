Мизулина обратится в СК из-за гибели фаната Mellstroy

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что обратится в Следственный комитет РФ из-за гибели мальчика, который посмотрел интервью стримера Mellstroy, пропагандировавшего веселящий газ, и попробовал закись азота.

По ее словам, врачи пытались откачать 15-летнего фаната блогера четыре часа, но он умер, не приходя в сознание.

«Сколько еще детей послушают эти опасные советы? Его высказывания — это не что иное, как состав преступления [по уголовной статье] «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Обратимся в Следственный комитет с просьбой провести проверку», — отметила Мизулина.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа. По данным источника, он опубликовал в «Дневнике хача» 49-минутное видео под названием «яЛЮБЛЮ тебя...», на котором все время дышит закисью азота, а в конце ролика плачет.

Позже в московском районе Медведково скончался безработный мужчина, который вдыхал веселящий газ, в процессе у него разорвалось легкое. Его, не подающего признаков жизни, обнаружила возлюбленная.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.