Глава Ингушетии рассказал о сценарии предотвращенного теракта

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал в своем Telegram-канале, что предотвращенный теракт в республике собирались осуществить по тому же сценарию, что и в Дагестане.

«Шесть членов международной террористической организации планировали нападение на правоохранителей и православный храм «Покрова Пресвятой Богородицы» в городе Сунже. Теракт собирались осуществить по тому же лекалу, что и недавние события в Дагестане», — поделился глава республики.

По словам Калиматова, религиозные деятели республики всегда призывают к добру и миру, и молодежь должна прислушиваться к ним, а не к » чужим «имамам», вносящим смуту в наше общество».

Он также призвал родителей внимательнее следить за тем, с кем общаются их дети и с кем проводят время.

До этого задержанный в Ингушетии по подозрению в подготовке серии терактов рассказал сотрудникам, что получал инструкции от боевика из Сирии.