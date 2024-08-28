Фанат стримера Mellstroy умер от отравления газом из шаров

В Москве произошла трагедия: 15-летний школьник скончался в больнице после того, как попробовал шары с газом. На этот эксперимент молодого человека вдохновило интервью известного стримера Mellstroy. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте, где подросток потерял сознание прямо во дворе. Сотрудники полиции, находившиеся поблизости, пытались оказать ему первую помощь, но безуспешно. Прибывшие врачи скорой помощи подключили юношу к аппарату искусственного дыхания и продолжали реанимационные мероприятия по пути в медицинское учреждение.

Врачи боролись за жизнь подростка в течение четырех часов, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными. Юноша скончался, не приходя в сознание. Согласно информации от друзей погибшего, незадолго до случившегося он посмотрел новое интервью Mellstroy, в котором стример подробно рассказывал о своем увлечении шарами с газом. Подросток был впечатлен и решил попробовать это на себе.