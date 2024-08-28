Сбой связи остановил работу аэропорта в Нидерландах

Сбой связи остановил работу аэропорта и правительственных служб в Нидерландах
В Нидерландах масштабный сбой связи остановил работу аэропорта и правительственных служб.
Это передаёт телерадиокомпания RTE.
Уточняется, что из-за сбоя приостановлена работа аэропорта Эйндховена. При этом главный аэропорт страны, Схипхол, работает в штатном режиме.
Проблемы со связью отмечаются также у военной полиции, береговой охраны и других правительственных служб.
Причины сбоя неизвестны.
Ранее сообщалось, что в соцсети Х наблюдаются сбои по всему миру.