Один из пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту «Кавказ» скончался. Как сообщает ТАСС, об этом заявил главврач Керченской больницы №1 имени Пирогова Марат Еникеев в ответе на запрос.

В документе отмечается, что после госпитализации состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Личность погибшего не уточняется.

Четверо из 17 человек с парома в порту Кавказ госпитализированы

Напомним, что ВСУ атаковали паром 22 августа. На борту находились 30 цистерн с топливом, которые загорелись. Через некоторое время судно затонуло. На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить разлива топлива, а поверхность обработали сорбентом.

С парома спасли 17 человек. Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация, еще четверо обошлись без травм. Остальные получали медицинскую помощь амбулаторно.