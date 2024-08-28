Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на паром в порту «Кавказ»
Один из пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту «Кавказ» скончался. Как сообщает ТАСС, об этом заявил главврач Керченской больницы №1 имени Пирогова Марат Еникеев в ответе на запрос.
В документе отмечается, что после госпитализации состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Личность погибшего не уточняется.
Четверо из 17 человек с парома в порту Кавказ госпитализированы
Напомним, что ВСУ атаковали паром 22 августа. На борту находились 30 цистерн с топливом, которые загорелись. Через некоторое время судно затонуло. На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить разлива топлива, а поверхность обработали сорбентом.
С парома спасли 17 человек. Четырем пострадавшим потребовалась госпитализация, еще четверо обошлись без травм. Остальные получали медицинскую помощь амбулаторно.