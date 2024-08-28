Дрон атаковал емкость с нефтепродуктами под Кировом

Беспилотный летательный аппарат атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

Сообщение он опубликовал в 10:40 мск. Как уточнил губернатор, прилет БПЛА в Котельнич совершен несколько минут назад. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Возгорания не зафиксировано, заявил Соколов.

«Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», - подчеркнул губернатор.

Город Котельнич находится в 84 километрах от Кирова. Расстояние между Кировской областью и границей с Украиной — более тысячи километров.

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Также утром в среду, 28 августа, в Ростовской области в результате атаки беспилотника произошел пожар на складе топлива. По словам губернатора региона Василия Голубева, загоревшийся склад расположен в Каменском районе области. В результате атаки дрона и пожара никто не пострадал. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заявил губернатор.