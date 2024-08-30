Икона рухнула на голову 12-летнего россиянина во время богослужения в храме

В Спасо-Парголовском храме в Санкт-Петербурге икона Спаса Нерукотворного рухнула на голову 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По словам матери ребенка, все произошло во время богослужения. В момент падения иконы женщина с ребенком находились около алтаря.

Икона повреждений не получила. У школьника обнаружили открытую черепно-мозговую травму, легкое повреждение мозга, пневмоцефалию, а также вдавленный перелом теменной кости и ушибленную рану мягких тканей в левой теменной области.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмилетняя школьница попала в реанимацию после игр на детской площадке, расположенной на улице Орджоникидзе. Отмечается, что девочка неудачно упала и сильно ударилась животом о твердый предмет на земле. Юную россиянку в тяжелом состоянии отвезли в больницу.