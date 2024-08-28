На Запорожье задержали экс-главу госпредприятия

Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали экс-руководителя одного из государственных предприятий дорожного хозяйства, который заставлял подчиненных переводить ему на карту часть их зарплаты.

Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы.

"УФСБ России по Запорожской области задержан гражданин РФ, организовавший механизм незаконного денежного обогащения. <…> Установлено, что ранее исполняющий обязанности руководителя одного из государственных предприятий дорожного хозяйства, действуя из корыстной заинтересованности, давал указания подчиненным ему сотрудникам предоставлять часть заработной платы путем перевода денежных средств на его личную банковскую карту", - говорится в сообщении.

Работники переводили деньги "ввиду зависимого положения", добавили в ФСБ.

На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняется в сообщении. Сейчас идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для выявления всех фактов преступления, а также установления других эпизодов противоправной деятельности фигуранта.