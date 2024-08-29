Крупный лесной пожар в Крыму полностью потушили

Пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью ликвидирован. Он бушевал на протяжении нескольких дней, сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание сухой растительности произошло в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье, 25 августа. К вечеру следующего дня площадь пожара возросла до 150 гектаров.

Тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром. В ликвидации очагов возгорания участвовали 480 человек и 100 единиц техники, в том числе два вертолета МЧС. Спасателям удалось отстоять от огня село Южное, но жителей предупредили о возможной эвакуации.