ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии

В Ингушетии задержаны шесть человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православную церковь. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.

В спецслужбе пояснили, что приверженцы запрещенной в России международной террористической организации были задержаны городе Назрань и селении Кантышево.

«[Они] вынашивали намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов», - говорится в заявлении ФСБ.

В частности, задержанные, которые дали признательные показания, готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

В ходе обысков в их домах, а также в оборудованном схроне, были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации. Кроме того, в их телефонах найдена информация по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, а также инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, отметили в ФСБ.

Следственным управлением СК России по Республике Ингушетия возбуждены уголовные дела.

Напомним, что 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Погибли свыше 20 человек, в том числе настоятель храма Покрова Николай Котельников. В ходе КТО силовики ликвидировали пятерых террористов. Двое из них были опознаны как дети уволенного после нападения главы Сергокалинского района Дагестана.