В Крыму задержали мужчину за призывы к уничтожению русских

Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Феодосии, который призывал уничтожать русских. Об этом сообщил Telegram-канал «Крым 24».

По данным ведомства, мужчина публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, которые проживают в других странах. Он активно участвовал в русофобских украинских чатах в мессенджере Telegram. В ФСБ отметили, что использование аккаунта с псевдонимом не помогло злоумышленнику скрыться.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого Федеральная служба безопасности РФ задержала шесть подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии. Все они были местными жителями, гражданами РФ.

По данным ФСБ, они готовили нападение на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже. Подозреваемые на допросе во всем признались.