Экс-депутата Латвии объявили в розыск из-за службы в ВСУ

Бывшего латвийского депутата Юриса Юрашса объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

49-летний политик обвиняется прокуратурой ДНР сразу по двум статьям: 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ). По версии следователей, с сентября 2022 года по июнь 2024 года Юрашс принимал участие в боевых действиях на стороне Украины на различных участках фронта. За это он получил вознаграждение на сумму свыше 2 млн рублей.

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Кроме того, в апреле 2022 года Юрашс опубликовал в Сети информацию о якобы совершенных Вооруженными силами РФ убийствах мирных жителей, разрушении домов и социальных объектов в Буче и Ирпени Киевской области. Кроме того, не являясь очевидцем событий, он рассказывал о них в интервью.

Экс-депутата объявили в международный розыск, а суд заочно вынес ему меру пресечения в виде ареста. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу.