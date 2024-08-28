Голубев сообщил о пожаре на складе с топливом после атаки ВСУ

Утром в среду, 28 августа, в Ростовской области в результате атаки беспилотника произошел пожара на складе топлива. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

Голубев уточнил, что загоревшийся склад расположен в Каменском районе области. В результате атаки дрона и пожара никто не пострадал. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

В ночь на 28 августа Голубев сообщил, что над Ростовской областью были сбиты четыре украинских дрона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов на село Курковичи поздним вечером 27 августа. Пострадали три человека - сотрудник МЧС, водитель и глава муниципального образования.