В двух населенных пунктах России проводилась эвакуация из-за БПЛА

Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов, — написал Гусев.

Он добавил, что для перемещенных лиц в районном центре был развернут пункт временного размещения, задействованы автобусы. Однако возгорание удалось ликвидировать местными силами и обстановка стабилизировалась. Поэтому сейчас жители возвращаются в свои дома. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, предупредил губернатор.

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Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, сообщал 26 августа Александр Гусев. По его информации, власти разрешили въезд в два села, из которых ранее эвакуировали жителей. Гусев призвал жителей Острогожского района строго соблюдать требования оперативных служб.