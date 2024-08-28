Белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу с Украины

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в том, что они оказывали содействие террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Там заявили, что в сентябре 2022 года Шинкарук сняла денежные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей с целью совершения теракта, а после спрятала их в тайник.

Холодков помогал ей в осуществлении деятельности. Он перемещал в тайники взрывчатые устройства и передавал денежные средства на сумму свыше 400 тыс. рублей.