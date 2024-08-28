Shot: В Ростовской области загорелась нефтебаза после атаки ВСУ

Украинские военные атаковали Каменский район Ростовской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменском-Шахтинском.

— Местные жители сообщают о громких взрывах и пожаре в районе местного НПЗ. Несколько мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 2:45, — сказано в публикации.

Примерно в это же время взрывы слышали и жители Новошахтинска, Аксая и западной части Ростова.

Четыре украинских беспилотника сбили в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По предварительным данным, никто не пострадал.

Украинские войска атаковали село в Брянской области, пострадали три человека, в том числе глава Стародубского муниципального округа. Об этом 27 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Жительница Саратова, в квартиру которой влетел украинский БПЛА, находится в критическом состоянии. Сейчас врачи не могут дать никаких конкретных прогнозов по изменению самочувствия пострадавшей. Они уже провели две успешные операции и достали из ее тела осколки дрона.