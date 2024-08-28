Стало известно возможное местонахождение Дурова

Глава мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. Об этом сообщил источники РИА Новости во французской столице.

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После того, как предприниматель был задержан во Франции, власти страны так и не публиковали информацию о его местонахождении.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.