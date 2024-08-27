Глава Стародубского округа Брянской области пострадал от удара дрона ВСУ

В Брянской области из-за ударов украинских дронов получил ранение глава Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Речь идёт об Александре Подольном. Вместе с ним пострадали сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель.

Как пояснил Богомаз, украинские боевики сначала атаковали дронами село Курковичи, из-за чего там произошёл пожар в жилом доме. На место происшествия прибыл глава округа и пожарно-спасательный расчёт.

«Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий, украинские террористы повторно атаковали населённый пункт», — сообщил губернатор.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Возгорание полностью ликвидировано.