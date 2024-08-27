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По факту многомиллиардных хищений в "Роснано" возбудили несколько дел

Следователи возбудили несколько уголовных дел по результатам проведенных проверок, которые выявили в "Роснано" факты многомиллиардных хищений у компании.

По факту хищений в «Роснано» заведено несколько уголовных дел
© ТАСС

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, "Роснано" признана потерпевшей стороной.

"После проведенных следователями проверок по факту хищений у "Роснано" возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства. "Роснано" признана потерпевшей стороной", - отметил он
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