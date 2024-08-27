По факту хищений в «Роснано» заведено несколько уголовных дел

По факту многомиллиардных хищений в "Роснано" возбудили несколько дел
Следователи возбудили несколько уголовных дел по результатам проведенных проверок, которые выявили в "Роснано" факты многомиллиардных хищений у компании.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, "Роснано" признана потерпевшей стороной.
"После проведенных следователями проверок по факту хищений у "Роснано" возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более 2 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства. "Роснано" признана потерпевшей стороной", - отметил он