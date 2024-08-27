Школьница из Москвы лишила мать полумиллиона рублей из-за игры

Школьница из Москвы лишила мать 570 тысяч рублей, желая приобрести виртуальную валюту в игре Roblox, передает РЕН ТВ. По данным источника телеканала, мошенники убедили ребенка перевести им средства. Мать девочки, узнав о произошедшем, обратилась в правоохранительные органы, начата проверка.

Под уговорами неизвестных в мессенджере Telegram девочка в отсутствие матери воспользовалась ее телефоном и под предлогом покупки валюты в игре Roblox осуществила переводы денежных средств, — рассказал источник.

Ранее похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге. Мошенники обманули 10-летнюю девочку, которая играла с ними онлайн в Roblox, на 200 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал начислить ей виртуальных бонусов, попросив назвать номер родителей и продиктовать код из сообщения. Девочка рассказала, что неизвестный игрок пообещал начислить ей бонусы в виртуальной вселенной, нужно было лишь сообщить номер, а затем код из сообщения.

До этого телефонные террористы попытались уговорить 10-летнего ребенка из Москвы взорвать дом на Ельнинской улице. Злоумышленники позвонили мальчику и представились сотрудниками газовой службы, попросив срочно проверить давление газа.