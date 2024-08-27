В Подмосковье приостановили работу бассейна, в котором отравились дети

Роспотребнадзор приостановил работу бассейна в Егорьевске после случаев отравления детей. Об этом сообщили в управлении ведомства по Московской области.

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"По факту отравления посетителей бассейна в спортивно-развлекательном комплексе г. Егорьевска 24 августа, Роспотребнадзором незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия. На месте отобраны пробы воды и воздуха закрытых помещений. Согласно протоколам лабораторных испытаний, вода бассейна не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух закрытых помещений по содержанию озона. В настоящее время деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что четверо детей отравились парами хлорки в бассейне в Егорьевске. Следователи возбудили уголовное дело.