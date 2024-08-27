Пенсионер из Воронежа лишился 2,5 млн рублей, поверив секс-работнице

В Воронеже 68-летний местный житель потерял сбережения, поверив молодой возлюбленной. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

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В середине августа пенсионер обратился в дежурную часть с заявлением о пропаже с его банковского счета почти 2,5 млн рублей. По подозрению в хищении денежных средств правоохранители задержали 25-летнюю знакомую потерпевшего.

По версии следствия, в начале июня пожилой мужчина познакомился с девушкой из сферы интим-услуг. Она так понравилась пенсионеру, что он предложил ей встречаться регулярно. Тогда секс-работница стала приходить к нему примерно 3-4 раза в неделю.

Мужчина доверился девушке и, рассчитывая на длительные отношения с ней, сообщил пин-коды для входа в банковские мобильные приложения. Но спустя два месяца общения с секс-работницей обнаружил, что в течение этого периода с его счета списывались крупные суммы денежных средств.

Теперь пенсионер уверен, что знакомая делала переводы и оплачивала свои онлайн-покупки, пока он спал. За кражу в особо крупном размере девушке грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ленинский районный суд отправил фигурантку под стражу.