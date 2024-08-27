Депутату Вишневскому отказали в снятии статуса иноагента

Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказал депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко" Борису Вишневскому (признан иноагентом в России) в иске об отмене решения Министерства юстиции о включении в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд отказал Борису Вишневскому в удовлетворении исковых требований", - сказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

На предыдущем заседании по делу представители Вишневского просили направить запрос в Конституционный суд (КС РФ), чтобы тот проверил содержание законодательства об иностранных агентах на соответствие Конституции России. По мнению адвокатов, понятия «иностранного влияния», «помощи», «поддержки» и «иных способов поддержки» являются расплывчатыми и позволяют признать иностранным агентом любого человека. Однако инициативу обратиться в КС судья Наталья Дугина на заседании во вторник отклонила, сообщил ТАСС один из представителей депутата Виталий Исаков.

"Судья определила, что для обращения в КС нет убедительных доводов. Мы, безусловно, будем обжаловать решение об отказе в удовлетворении иска требований. И в апелляционной инстанции, скорее всего, также будем ходатайствовать о направлении запроса в Конституционный суд", - рассказал Исаков.

О том, что Вишневский подал в суды Петербурга два исковых заявления об оспаривании решения Минюста РФ, ранее сообщал сам депутат. В конце апреля один из этих исков Октябрьский районный суд вернул заявителю в связи с неподсудностью. Административными ответчиками по делу в Василеостровском суде выступили Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Роскомнадзор.

О признании Вишневского иноагентом

В реестр иноагентов депутат был внесен 29 марта 2024 года. После этого городской парламент решил исключить его из состава нескольких районных комиссий. Как поясняли в Минюсте России, Вишневский участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти.

Как иноагент Вишневский ограничен в целом ряде прав, например, он не может преподавать в государственных образовательных учреждениях и получать государственную финансовую поддержку. Кроме того, если депутат не будет исключен из реестра иноагентов до 11 ноября, по принятому в мае 2024 года закону он должен будет досрочно сложить полномочия.

Ранее в августе Вишневского оштрафовали на 15 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Как следует из материалов дела, Вишневский участвовал в деятельности движения "Голос", признанного в РФ иноагентом в 2021 году и являющегося структурным подразделением международной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO), которую в том же году в России признали нежелательной. 20 декабря 2023 года Вишневский дал интервью в рамках передачи на канале движения "Голос" в YouTube на тему президентской кампании в России, при этом в момент записи программы депутат находился в своей квартире на Васильевском острове.