В Москве росгвардейцы задержали молодого мужчину с тремя фальшивыми паспортами

В Восточном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по городу задержали мужчину, который пытался оформить в банке дебетовую карту по поддельному паспорту. Сообщила пресс-служба ведомства.

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Сигнал тревоги экипажу Росгвардии поступил с одного из охраняемых финансовых учреждений, расположенного на улице Измайловский вал. К прибывшим по указанному адресу. Сотрудница отделения банка пояснила правоохранителям, что гражданин пытается оформить карту по документу с явными признаками подделки.

Росгврайдецы задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний приезжий. В беседе выяснилось, что у мужчины при себе имеется сразу три паспорта с разными именами, которые он приобрел в Сети. Для дальнейшего же разговора задержанного передали полицейским.