Дилер Мэттью Перри мог быть причастен еще к одной смерти

Выяснилось, что один из обвиняемых по делу о смерти актёра Мэттью Перри может быть причастен к ещё одной смерти. Эрик Флеминг был директором программы в лечебном центре Red Door в Лос-Анджелесе, с помощью которой актер из "Друзей" в свое время пытался избавиться от зависимости.

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В январе 2021 года в центре Red Door от передозировки скончался Уильям Куни, и близкие пациента обвиняют Флеминга в его смерти, передает THR. Другие пациенты центра нашли 36-летнего мужчину без сознания на полу ванной комнаты. Уточнено, что погибший достал запрещенные препараты через своего соседа по комнате, которого руководство Red Door плохо проверило во время поступления. Адвокаты заведения заверили издание, что Эрик Флеминг в день трагической смерти пациента и вовсе отсутствовал на рабочем месте.

Несколько дней назад бывшая девушка Мэттью Перри заявила, что не верит выводам полиции о причинах смерти актера. Якобы он категорически не признавал инъекции и никогда не стал бы вводить в свое тело иглы.

Звезда "Друзей" скончался в джакузи на заднем дворе своего дома в октябре 2023 года. Причиной смерти была названа передозировка кетамина.

Ранее прокуратура США выдвинула обвинение пяти подозреваемым в причастности к смерти актера. Позднее выяснилось, что он спускал на препарат огромные суммы.