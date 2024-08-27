Мать с дочерью жили 2,5 года в рабстве под Москвой
Мать с дочерью, потеряв квартиру после пожара, жили в рабстве в деревне Першино (Московская область). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Злоумышленники воспользовались тяжелым жизненным положением 40-летней женщины и ее 75-летней матери, переживших в ноябре 2020 года пожар в собственной квартире на Жулебинском бульваре в Москве, — заявил источник телеканала РЕН ТВ.
Мошенники незаконно поселили их в один из домов в деревни, осознавая, что женщинам некуда идти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования рабского труда. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Мигрант-тракторист попал в сексуальное рабство в Москве
Мужчина в Саратовской области завел на своей ферме трех рабов. Он под угрозами насилия заставлял пленников работать бесплатно. Одному из пленных удалось сбежать и рассказать об этом сотрудникам правоохранительных органов.