Мать с дочерью жили 2,5 года в рабстве под Москвой

Мать с дочерью, потеряв квартиру после пожара, жили в рабстве в деревне Першино (Московская область). Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Злоумышленники воспользовались тяжелым жизненным положением 40-летней женщины и ее 75-летней матери, переживших в ноябре 2020 года пожар в собственной квартире на Жулебинском бульваре в Москве, — заявил источник телеканала РЕН ТВ.

Мошенники незаконно поселили их в один из домов в деревни, осознавая, что женщинам некуда идти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования рабского труда. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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