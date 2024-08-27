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Москвичка отдала мошеннице более 1,2 млн рублей за приворот мужа, но он так и не вернулся

В Москве мошенница вытянула из женщины более 1,2 млн рублей, обещая сделать приворот ее мужа. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Москвичка отдала мошеннице более 1,2 млн рублей за приворот мужа
© Газета.Ru

По информации издания, в семье москвички произошел разлад и та стала искать способы вернуть хорошие отношения с мужем. В интернете она нашла женщину, которая пообещала ей сделать приворот супруга и «расклад карт» за деньги.

Спустя некоторое время незнакомка сообщила, что обряд якобы не получился, и попросила дополнительную плату. Она продолжила вытягивать из женщины деньги, однако супруг так и не вернулся к москвичке. Всего обманутая мошенницей россиянка отдала ей более 1,2 млн рублей.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

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