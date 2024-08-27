В Москве осудили хакера, укравшего более 168 млн рублей у банков

Член хакерской группировки приговорен к шести годам заключения за кражу более 168 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Басманный районный суд Москвы вынес приговор в отношении 33-летнего Антона Екименко. Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой РФ", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Екименко вместе с соучастниками создали программу, которая формировала и отправляла дистанционно в банки сведения о подложных транзакциях отмены прямых операций. Деньги из банков они похищали путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием интернета, выполнения операций перевода и снятия денег по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах. В результате членами преступного сообщества с участием Екименко с июля 2014 по ноябрь 2014 года похищено в трех банках свыше 168 млн рублей.