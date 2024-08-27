Под Белгородом задержали готовившего теракт на железной дороге мужчину

В Белгородской области при подготовке по указанию спецслужб Украины к совершению диверсии задержали уроженца Московской области. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Уточняется, что мужчина в мессенджере начал общаться с сотрудником службы безопасности Украины, представившимся членом украинского военизированного объединения, которое признано в России террористической организацией. По его заданию он незаконно приобрел и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала «Парламентская газета», сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее задержали жителя Омска, который передавал украинским спецслужбам информацию о работе оборонного предприятия. Задержанный собирал и пересылал украинской стороне фото- и видеоматериалы о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области.