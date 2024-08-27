Женщина забралась в вольер к тигру в зоопарке и попала на видео

В зоопарке штата Нью-Джерси, США, бенгальский тигр попытался напасть на женщину, которая решила его погладить, и попал на видео. Об этом сообщает NBC News.

На кадрах видно, как неизвестная женщина перелезла через ограду перед вольером хищника и просунула руку в его клетку. Она стала подзывать тигра подойти ближе, чтобы коснуться его.

Тогда животное клацнуло перед рукой женщины зубами. Она испугалась, отдернула руку и отошла от прутьев. После женщина повернулась к кому-то, стала в такую позу, будто ее фотографируют, и только через некоторое время снова перелезла через ограду.

Теперь нарушительницу спокойствия тигра разыскивают полицейские. Они напомнили, что подобные действия в зоопарке противоречат нормам поведения.

Ранее сообщалось, что в Белфасте, Северная Ирландия, стажера в зоопарке случайно заперли в вольере с берберийскими львами. Неизвестно, сколько именно стажер пробыл в заточении, однако сообщается, что он не получил серьезных ранений.