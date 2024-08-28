В Москве за взятку задержали двух сотрудников ГАИ

Два сотрудника столичной Госавтоинспекции по Центральному административному округу задержаны по подозрению в получении взятки за непривлечение водителя к административной ответственности за нарушение ПДД.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что оперативниками подразделения собственной безопасности при проведении оперативных мероприятий задержаны двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

"Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в главке.

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В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, предварительно, речь идет о взятке в 300 тыс. рублей за якобы непривлечение к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.