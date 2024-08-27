В Москве задержали мужчин, напавших на кассира с ножом

В Москве несколько мужчин устроили потасовку с кассиром. Один из нападавших угрожал сотруднику магазина ножом, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

— Сотрудник магазина рассказал прибывшим росгвардейцам, что между тремя мужчинами и кассиром завязалась потасовка, в результате которой последнему были нанесены телесные повреждения. Помимо этого, один из дебоширов угрожал сотруднику кассы ножом, — рассказали в пресс-службе ведомства.

После конфликта нападавшие разбили окно магазина и скрылись. Сотрудники Росгвардии нашли подозреваемых и передали их полиции.

Ранее в Москве женщина поссорилась с продавцом и ударила его ножом в одном из магазинов на Дорожной улице. Нападавшую арестовали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.