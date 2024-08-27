Житель Тамбова попытался устроить диверсию на железной дороге

Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области задержали жителя Тамбова за попытку устроить диверсию на железной дороге региона, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что мужчина вступил в переписку с неустановленным лицом, в ходе которой получил задание на диверсию на объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Тамбовской области за денежное вознаграждение. Для этого он купил зажигательную смесь, а также изучил маршруты движения к объектам для их повреждения.

Противоправную деятельность жителя Тамбова 1992 года рождения выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).