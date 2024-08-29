Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в Подмосковье

В Московской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны.

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Один из боеприпасов нашли возле деревни Лесное, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Московской областной противопожарно-спасательной службы.

— Взрывотехники идентифицировали боеприпас как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Поместив его в специальный контейнер, спасатели перевезли его в безопасное место и уничтожили, согласно инструкции, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще один боеприпас обнаружили в водоеме у деревни Ильино. Силовики нашли там 81-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Правоохранители отвезли находку на полигон и обезвредили боеприпас.

Ранее саперы обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны, которую нашел житель поселка Дорохово в Рузском городском округе. По словам силовиков, пролежавшие много лет в земле боеприпасы могут сдетонировать в любой момент.

Кроме этого, в ноябре 2023 года снаряд времен ВОВ обнаружили в столичном районе Хорошево-Мневники. Боеприпас нашли во время проведения земляных работ.