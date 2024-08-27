Виновный в гибели 13 человек отправится на СВО

Военнослужащий Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет колонии строгого режима после пожара в костромском клубе «Полигон», подписал контракт с Минобороны, сообщил ТАСС его адвокат Юрий Хромцев. Он отправится в зону спецоперации в ближайшее время.

В настоящий момент мой подзащитный Ионкин уже подписал контракт с Минобороны для участия в зоне СВО. В ближайшее время он туда отправится. <...> После сегодняшнего заседания приговор считается вступившим в законную силу, и никаких препятствий для отправки Ионкина на СВО более нет, — сообщил Хромцев.

Ионкина приговорили к тюремному заключению в марте 2024 года. Согласно следствию, он спровоцировал пожар, в котором погибли 13 человек. Суд лишил его воинского звания и всех государственных наград, однако позднее ему их вернули.

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Пожар в клубе «Полигон» произошел ночью 5 ноября 2022 года. По версии следствия, Ионкин в нетрезвом состоянии повздорил с одним из посетителей заведения. Чтобы напугать оппонента, сержант выстрелил в помещении из ракетницы, в результате чего вспыхнул потолок клуба.

Ионкина обязали выплатить потерпевшим 1 млн рублей. В пользу владельца клуба, организатора мероприятий и родственников погибших суд взыскал в общей сложности свыше 55 млн рублей.