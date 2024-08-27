В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по автобусу

В Екатеринбурге на остановке "Кварцевая" произошла стрельба. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местные паблики.

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По данным источника, неизвестный несколько раз выстрелил по автобусу, который следовал по маршруту N47. В результате стекло одного из окон разбито, никто не пострадал. На кадрах заметно, что в автобусе есть пассажиры. На данный момент неизвестно, кто открыл стрельбу и из какого оружия стрелял.

Как сообщил один из очевидцев, люди не поняли, что произошло. Местные жители просто постарались отойти как можно дальше от автобуса.

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До этого подобный случай произошел в Петербурге. Неизвестный выстрелил в окно автобуса, когда средство передвижения проезжало около станции метро "Лесная".

Позже правоохранители поймали 13-летнего мальчика. По версии полиции, в этот день компания школьников с задержанным отправилась на прогулку, у одного из детей с собой был пистолет родителей. Он дал другу оружие и тот выстрелил в автобус. С детьми провели профилактическую беседу.