В Греции спасли восемь нелегальных мигрантов

Береговая охрана Греции спасла восемь нелегальных мигрантов, которых перевозившие их турки сбросили за борт у островов Кос и Сими в Эгейском море, задержаны также еще десятки мигрантов. Об этом сообщило Министерство судоходства и островной политики Греции.

По его данным, патрульное судно Береговой охраны Греции заметило скоростной катер с иностранцами на борту, который приближался к острову Кос. Во время преследования катера за его борт были выброшены пятеро иностранцев, которых подобрал экипаж судна береговой охраны. После высадки людей на островной мыс Луру работники администрации Коса при содействии Греческой полиции обнаружили там 32 иностранца (25 мужчин, 3 женщины и 4 несовершеннолетних), которые были переведены в структуру для содержания мигрантов и беженцев. Также были задержаны двое человек, которые управляли катером и пытались скрыться. Им предъявлены уголовные обвинения, а их судно конфисковано.

Близ острова Сими произошел похожий инцидент. Патруль береговой охраны тоже заметил скоростной катер с иностранцами на борту, который двигался без навигационных огней, не реагировал на требования остановиться. Тогда за борт были выброшены три человека, которых были благополучно подобраны экипажем патрульного судна. Из-за необходимости береговой охраны остановиться для спасения людей скоростной катер успел уйти в территориальные воды Турции, где находились два судна Береговой охраны Турции. Доставленные в администрацию порта Сими трое иностранцев сообщили, что заплатили по 4 500 евро каждый за свою транспортировку из Турции в Грецию.

Греция стала транзитной страной для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство из них прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются добраться до Италии на лодках, баркасах и парусниках. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2023 году в Грецию прибыли более 33 тыс. нелегальных мигрантов и беженцев, в том числе свыше 27 тыс. - по морю.