Опубликованы первые кадры Дурова на свободе

Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже на частном черном минивэне. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

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Основатель мессенджера отказался отвечать на вопросы журналистов.

Дурову грозит десять лет тюрьмы во Франции

До этого в прокуратуре Франции сообщили, что Дуров обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее в прокуратуре Франции объяснили, из-за чего началось расследование в отношении Telegram.