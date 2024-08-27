Вырвавший сиденье в метро Москвы мужчина объяснил свой поступок

Житель Нижегородской области, приехавший в Москву, вырвал сиденье в вагоне столичного метро, чтобы во время прогулок по городу не садиться на асфальт или бетон. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Уточняется, что речь идет о 28-летнем мужчине. Его личность была установлена с помощью камер видеонаблюдения в салоне электропоезда, он был задержан.

«Приезжий из Новгородской области совершил акт вандализма в московском метро — умышленно вырвал сиденье полуприседа из обшивки вагона электропоезда, приведя его в полную непригодность и причинив ущерб. Свой поступок он объяснил так: сиденье ему понадобилось, чтобы во время прогулок не садиться на асфальт или бетон. Выйдя из метро, он понял, что сиденье ему не подходит и выбросил его», — говорится в тексте.

Нижегородца привлекут к уголовной ответственности по статье о вандализме. Дело находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.