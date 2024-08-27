Река затопила городскую больницу в Сочи

Река Хоста затопила городскую больницу Сочи. Как сообщает Telegram-канал Mash, под водой полностью скрылся цокольный этаж.

Согласно опубликованным кадрам, грязная вода попадает в здание через окна и двери. Всех больных эвакуировали из медицинского учреждения.

Напомним, что тропический ливень накрыл курортный город накануне. МЧС сообщало, что непогода сохранится до 28 августа. Порывы ветра достигали 23 м/с, а над морем возникла вероятность образования смерчей. Очевидцы рассказывали, что улицы затопило, а потоки воды сносили с гор даже камни.

Под дождем оказались и зрители юбилейного концерта Стаса Михайлова, который проходил в зале «Фестивальный». Слушателей с первого по шестой ряд залило полностью. Те, кто сидели выше, снимали происходящее на телефоны и выкладывали кадры «мокрого» выступления в социальные сети.