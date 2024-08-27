Основатель фанатской группировки ЦСКА погиб в Москве

Основатель крупнейшей фанатской группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин скончался в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников Telegram-канала, 50-летнему Еремину стало плохо во время ужина - у него возникли проблемы с дыханием. Как утверждают источники Baza, причиной стал кусочек мяса, застрявший в дыхательных путях.

Основателя Red-Blue-Warriors госпитализировали, но спасти его не удалось. Причиной его смерти назвали механическую асфиксию.

По данным Baza, Еремин был полковником ФСБ и возглавлял отдел по борьбе с терроризмом. У него остались трое детей.

Ранее в Самаре после ужина в ресторане скончалась 18-летняя девушка. Она попробовала несколько видов роллов и позже почувствовала себя плохо - у девушки заболел желудок и начались проблемы с дыханием. Правоохранительные органы начали проверку, отец девушки сообщил, что у нее проявилась аллергия на рыбу.