Школьница умерла от отравления шаурмой в Татарстане. По факту ее гибели возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в Следственном комитете по региону.

Отец девочки рассказал, что родители купили ей донер, и как только она съела блюдо, у нее началась рвота, девочка жаловалась на боли в животе. Родители дали ей выпить лекарства, и состояние девочки на время улучшилось. Однако следующей ночью школьнице стало снова плохо, тогда уже родители позвонили в скорую помощь.

Сообщается, что девочка пять дней находилась в больнице, где и скончалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РЕН.ТВ.

В июле произошло массовое отравление шаурмой в Минусинске, за помощью к медикам обратились восемь человек.

В начале июня стало известно о массовом отравлении детей в парк-отеле под Истрой. 14 ребят госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. После этого в лагерь прибыли представители Роспотребнадзора. Питьевую воду и готовую еду, которую подавали постояльцам, отправили на экспертизу, у персонала парк-отеля взяли анализы. Выяснилось, что дети заразились ротавирусной инфекцией от сотрудников пищеблока.