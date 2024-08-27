Задержан житель Бурятии, планировавший стать террористом

Житель Бурятии задержан сотрудниками республиканского управления ФСБ по обвинению в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Решением Советского суда города Улан-Удэ он заключен под стражу.

По версии следствия, обвиняемый в ходе переписки инициативно высказывал желание присоединиться к террористической организации, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя России. Название организации в пресс-релизе суда не указано.

Там добавили, что мужчина приобрел электронный билет до Москвы, откуда предполагал ехать на Украину и примкнуть к украинскому вооруженному формированию. Поездка была прервана его задержанием сотрудниками УФСБ России по Республике Бурятия.

26 августа по подозрению в совершении государственной измены в Омске сотрудниками ФСБ был задержан местный житель. Его подозревают в передаче информации об оборонном предприятии Украине. Возможное наказание по статье 275 УК РФ – от 12 до 20 лет лишения свободы.