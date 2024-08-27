Со складов Wildberries изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии

Двое жителей подмосковного Звенигорода предстанут перед судом за реализацию поддельной бытовой химии и стирального порошка под видом брендов через один из маркетплейсов.

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Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем МУ МВД России "Власиха" завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В январе текущего года оперативниками были установлены двое 32-летних жителя Звенигорода, подозреваемые в совершении противоправных действий", - сказала она.

Петрова добавила, что в ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники на одном из маркетплейсов под видом известных брендов продавали контрафактную бытовую химию и стиральный порошок.

"Всего изъято более 38 тонн. Сумма ущерба превысила 6,3 млн рублей", - отметила начальник пресс-службы главка.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела подготовлены для направления в суд для рассмотрения по существу, подытожила Петрова.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что контрафактная продукция изъята со складов Wildberries. Фигуранты использовали товарные знаки - Procter & Gamble и Henkel. Им грозит до четырех лет лишения свободы.