В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов

Правоохранительные органы задержали граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы», — рассказал собеседник агентства.

У задержанных изъяли дрон и телефоны. После инцидента проводится проверка.

Между тем россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве, задержали в турецком Бодруме. Инцидент произошел в июле: на севере российской столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадал находившийся в салоне мужчина, напоминает «Свободная пресса».