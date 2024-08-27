Экс-замглавы Пскова частично признал вину

Бывший начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, занимавший также пост заместителя главы администрации города, частично признал свою вину в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области.

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В мае ТАСС сообщал о том, что сотрудники правоохранительных органов выявили новый, третий, эпизод с получением взятки Грацким. В настоящее время Грацкий находится под стражей по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере - в 2022 году подозреваемый получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 млн рублей в качестве взятки "за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства Пскова муниципальным контрактам". Позже следователи сообщили о втором эпизоде в деле фигуранта, по версии следствия, он получил массажное кресло за 400 тыс. рублей в обмен на беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам.

"Следователем следственного отдела по городу Пскову следственного управления СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде имущества за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе в значительном, крупном и особо крупном размере). Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью более 7 млн рублей.