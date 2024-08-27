СМИ: в Петербурге произошел пожар в здании университета МВД

Очевидцы сообщили о клубах дыма у одного из зданий Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке, публикуя видео пожара.

На кадрах, приведенных каналом, серые клубы дыма окутали здание. Подписчики также сообщили о едком запахе и о том, что на место уже прибыли пожарные.

По данным Mash, пожар произошел в ведомственном здании на улице Летчика Пилютова — там находится университет МВД и военная академия Нацгвардии России.

«Горит корпус института внутренних войск, возгорание на 6-7 этажах», - утверждает канал.

При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее пожар произошел в историческом здании на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В результате пострадали две женщины. В тушении возгорания принимали участие 15 человек и три единицы техники.