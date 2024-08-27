Владельца кафе посадят за изнасилование посетителя шваброй

Владельца кафе «Ромашка» в Новоуральске приговорили к шести годам и трем месяца колонии общего режима за надругательство над посетителем, следует из сообщения в Telegram-канале Свердловского областного суда. Он также должен выплатить потерпевшему компенсацию в 700 тысяч рублей.

7 октября 2023 года в кафе «Ромашка» в Новоуральске избили посетителя, после чего над мужчиной надругались. <…> Сегодня Новоуральский городской суд признал Бугаенко И.П. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. ст. 132 УК РФ, — сказано в сообщении.

Как пишет Readovka, владелец кафе вместе с братом и охраной изнасиловали посетителя шваброй. Потерпевший был ранее судим за убийство двух человек. Осужденный утверждает, что мужчина вел себя неадекватно и угрожал расправой одному из близких своих жертв.

Ранее Пролетарский суд города Саранска приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Якова Парамонова к 10 годам колонии строгого режима за изнасилование 17-летней девушки. Мужчина уже сидел восемь раз: воровал, грабил женщин, заставлял девушку удовлетворять его руками в кустах. В это время он был женат на дальней родственнице. По ее словам, после очередного срока мужчина изменился и многое осознал.