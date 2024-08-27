В Москве эвакуировали Мещанский суд

В столице эвакуировали Мещанский суд из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает РБК.

Информацией о том, что в московские суды поступают подобные сведения, поделилось ранее агентство «Москва». Как отмечалось, это касается 13 судов, в том числе Пресненского и Басманного.

При эвакуации Мещанского суда Москвы на улицу вывели в том числе задержанных в наручниках, их сопровождает полиция.

В августе сообщалось, что торгово-развлекательный центр «Океания» эвакуировали на западе Москвы. Отмечалось, что посетителей ТЦ по громкой связи попросили покинуть здание.

До этого стало известно, что в МГТУ им. Баумана провели эвакуацию Учебно-лабораторного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании. Также ее ранее провели в московском ТРК «Европолис».