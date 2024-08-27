В московские суды поступили сообщения о минировании

В суды Москвы начали поступать сообщения о минировании, информацию об угрозе взрыва проверяют по 4 адресам. Об этом в Telegram-канале сообщает агентство «Москва».

Сообщения продолжают поступать. На данный момент, как пишет агентство, «заминированы» 13 судов, в том числе Пресненский и Басманный. Подробности не приводятся.

Волна сообщений о «минировании» в разных городах России началась в конце 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы, как правило, не подтверждались.

25 августа у Еврейского музея в Москве перекрыли переулок из-за сообщения о минировании.

До этого в Геленджике 41-летняя женщина «заминировала» караоке-клуб после того, как ее туда не пустили. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.